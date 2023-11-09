Крупные страны ЕС поддержали предложение Венгрии пересмотреть стратегию по Украине

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что у Европы была определенная стратегия, касающаяся украинского конфликта, но у Венгрии в этом вопросе изначально была своя позиция. Сейчас, когда европейская стратегия оказалась провальной, самое время ее пересмотреть. По его мнению, европейским странам необходимо выработать иное отношение к происходящему на Украине для будущих решений.

Представитель Венгрии также заметил, что не только его государство готово к обсуждению новой позиции, предложение о дискуссии по этому вопросу поддержали крупные представители Евросоюза. Только после обсуждения новой концепции следует принимать новые решения по Украине.