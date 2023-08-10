Крупный пожар начался в Апрелевке Наро-Фоминского округа

Местные жители отмечают, что в одном из районов заметны столбы дыма, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. На место инцидента прибыли пожарные, они уже начали тушить возгорание. По его данным, пожар начался около 13:10 мск, через час после дыма над складами уже не было, указал источник.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве, который произошел накануне на территории завода в Сергиевом Посаде, получат всю необходимую помощь.