Крупный пожар охватил балкон и крышу жилого дома в Кузбассе

Возгорание началось в многоквартирном доме № 12 на улице Топкинской. Огонь охватил балкон одной из квартир, что видно на опубликованных в соцсетях кадрах. Пожар распространился внутри, а также впоследствии перебросился на крышу.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Приангарье осудили бывшего начальника пожарной части из-за гибели работников.