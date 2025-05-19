Крупный пожар охватил балкон и крышу жилого дома в Кузбассе
В Анжеро-Судженске загорелись квартира и балкон в жилом доме
Фото: [Медиасток.рф]
Анжеро-Судженске 19 мая на балконе многоквартирного дома вспыхнул крупный пожар, пишет VSE42.RU, ссылаясь на соцсети.
Возгорание началось в многоквартирном доме № 12 на улице Топкинской. Огонь охватил балкон одной из квартир, что видно на опубликованных в соцсетях кадрах. Пожар распространился внутри, а также впоследствии перебросился на крышу.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Приангарье осудили бывшего начальника пожарной части из-за гибели работников.