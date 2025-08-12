Крупный пожар охватил здание с опасными материалами

В Новом Уренгое 12 августа вспыхнул серьезный пожар в здании на Таежной улице, сообщает со ссылкой на МЧС интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 15:12, и уже через несколько минут расчеты МЧС были на месте. Огнеборцам удалось быстро локализовать огонь на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, в здании никто не пострадал, так как на момент пожара внутри людей не оказалось. Однако тушение осложнялось отсутствием поблизости пожарных водоемов. Воду к месту возгорания пришлось доставлять автоцистернами.

Кроме того, из зоны ЧП вынесли потенциально опасные материалы: газовый баллон, лакокрасочные изделия и около двадцати покрышек. Это предотвратило возможные взрывы и усиление пожара. Причины возгорания и принадлежность здания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в результате поджога пострадала дверь жилой квартиры.