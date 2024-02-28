Крупный пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте Шерегеш

В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш загорелся отель. Издание «Vse42.ru» выяснило у ГУ МЧС подробности произошедшего.

Возгорание произошло 28 февраля. Огнеборцы получили сигнал о происшествии на улице Горнолыжной в Шерегеше ночью. Прибыв на место событий было видно, как из-под крыши валит дым. До приезда спасателей из частного отеля выбрались пять человек.

Спасти здание от уничтожения стихией удалось, но у него обгорела обрешетка крыши и утеплитель на мансардном этаже. Площадь пожара составила 150 кв.м.

16 человек и четыре единицы техники тушили пожар почти два часа. Только к 01:48 по местному времени удалось локализовать открытое горение. Никто не пострадал, но причину возникновения пожара пока не установили. Эту информацию обновят после выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области разгорелся пожар в торговом павильоне.