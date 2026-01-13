«Крым — это Украина»: россиянке отказали во въезде в Грузию из-за места рождения

Россиянке отказали во въезде в Грузию на новогодние каникулы. Причиной стало место ее рождения в паспорте — город Севастополь. Об этой истории написал портал TourDom.

Женщина пыталась объяснить пограничникам, что родилась в Крыму еще во времена СССР, но уехала оттуда в детстве в 1977 году. Последние 30 лет она живет в Москве и имеет только российское гражданство. Однако на пограничном переходе Верхний Ларс — Казбеги эти доводы не приняли во внимание.

Пограничник заявил, что Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина. Объяснения россиянки о том, что она не живет на полуострове с советских времен и не имеет украинского гражданства, не помогли. Ей пришлось развернуться и вернуться домой с испорченным настроением.

Женщина посетовала на потраченное время и грузинское гостеприимство. Она отметила, что в ее загранпаспорте есть визы различных стран, включая шенгенскую и американскую, что, по ее мнению, должно было свидетельствовать о ее благонадежности.

Из ситуации россиянка сделала вывод, что место оформления паспорта не играет роли, но факт рождения в Крыму или, вероятно, в ДНР делает человека в глазах грузинских властей опасным и нежелательным для въезда.

