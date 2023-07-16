Крым призвал к скорейшему освобождению Одессы

Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, необходимость освобождения Одессы уже давно назрела, ибо именно оттуда киевских режим запускает различные беспилотники с целью атаковать полуостров и Севастополь в частности.

Напомним, под утро воскресенья, 16 июля, сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь. По словам Константинова, взятие Россией под свой контроль Одессы сможет в корне изменить всю обстановку и положение дел на фронтах СВО.

«Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь - Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», - цитирует Константинова РИА Новости.

Глава крымского парламента назвал Одессу одним из самых ключевых пунктов контроля за северным черноморьем.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.