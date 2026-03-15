Уже через три дня, 18 марта, страна будет отмечать праздник, который навсегда изменил ее историю. Ровно 12 лет назад Крым и Севастополь официально вернулись в родную гавань. Московская область, как и вся Россия, готовится встретить эту дату с размахом. Об этом сообщает REGIONS .

Именно 18 марта 2014 года в Кремле поставили подписи под договором о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Решению предшествовал референдум, на котором жители Крыма большинством голосов высказались за воссоединение с исторической Родиной. Так восстановили справедливость, попранную в 1954 году, когда полуостров несправедливо передали Украинской ССР.

С тех пор регион расцвел. Цифры говорят сами за себя: собственные доходы крымского бюджета в 2025 году достигли рекордных ₽124,7 млрд. Туристы вновь потянулись на знаменитые курорты, безработица пошла на спад, дороги и инфраструктура обновляются на глазах. Мягкий климат, живописные пейзажи и богатая история снова делают Крым жемчужиной России.

В сам праздник в Симферополе и Севастополе прогремит музыка — концерты, митинги, автопробеги и ярмарки соберут тысячи людей. Но и Подмосковье не отстает. В школах области пройдут классные часы и уроки истории, библиотеки приглашают на книжные выставки, а дома культуры — на встречи с теми, кто помнит события Крымской весны.

Этот день — напоминание: Россия своих не бросает. Крымчане сделали свой выбор 12 лет назад, и страна доказала, что умеет защищать своих граждан. Пока на Западе строят козни, мы строим мосты и развиваем родные земли. В такие даты особенно остро чувствуешь: мы вместе, и это навсегда.

