Крымчанка рассказала об отношениях с украинской соперницей на «Мисс Европа — 2025»

Крымчанка Юлия Павликова стала победительницей на международном конкурсе «Мисс Европа — 2025». Завоевание короны — далеко не первое достижение леди. Об этом она рассказала RT .

Юлия Павликова рассказала, что через два года международному конкурсу исполняется 100 лет. Победа в нем — это престижно и может открыть новые возможности. Кроме того, по словам Павликовой, в нынешних реалиях ей хотелось поучаствовать и показать, что даже в сложной политической обстановке есть надежда на дружбу и здоровое соперничество.

«В прошлом году была ситуация не совсем хорошая: был скандал на этом мероприятии с Украиной, было много разных публикаций. И я решила поучаствовать, чтобы показать обратную сторону, показать, что может быть и дружба на конкурсах красоты», — заявила Павликова

По мнению победительницы конкурса красоты, мероприятие справилось с целью и пропаганда дружбы прошла успешно. В частности хорошие отношения у нее сложились с участницей из Украины, которая заняла второе место. Павликова заключила, что даже при актуальных печальных событиях не стоит политизировать конкурсы красоты.

Ранее сообщалось, крымчанка Павликова победила, обогнав украинку на конкурсе «Мисс Европа-2025».