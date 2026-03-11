Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Жительница Крыма с ограниченными физическими возможностями впала в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, сообщил телеграм-канал «База».

По информации источника, девушка работает швеей в городе Саки. Долгое время девушка мечтала полететь на отдых заграницу: для этого она копила и откладывала деньги. Наконец, вместе с сестрой крымчанка отправилась в Паттайю. Но долгожданный отдых обернулся трагедией.

В Таиланде у россиянки, передвигающейся на инвалидной коляске, воспалился зуб мудрости. Она обратилась в местную больницу, где зуб удалили по страховке. Однако утром 8 марта состояние девушки резко ухудшилось. Поднялась температура до 40 градусов, затем крымчанка потеряла сознание и выпала из коляски.

Девушку отвезли в больницу города Чонбури. Там у нее посинели губы, начались судороги, и она впала в кому.

Уже два дня девушка лежит без сознания. Страховка закончилась, и каждый день пребывания в больнице обходится в 15 тыс. бат — это около 37 тыс. руб. В Крыму у девушки осталась мать. Женщина работает охранником в школе, и ее сбережений не хватит на лечение дочери.

Обратные билеты у крымчанки и ее сестры были забронированы на 11 марта. Но вылететь домой они не могут. Во-первых, девушка нетранспортабельна, а во-вторых, стыковочный рейс должен был проходить через закрытый для полетов Абу-Даби. Родные в отчаянии и ищут любые способы помочь.

