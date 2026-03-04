Россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска

На индонезийском острове Ява произошла трагедия с российской туристкой. По информации телеграм-канала SHOT, жительница Москвы почти месяц отдыхала в Индонезии с друзьями. В последний день отпуска компания решила посетить пляж Парангтритис.

Отмечается, что во время отдыха женщина отошла от приятелей буквально на пару минут, чтобы сфотографироваться с гуляющими по берегу лошадьми и искупаться. Но обратно она так и не вернулась.

Очевидцы рассказали, что москвичку унесло мощным течением в открытый океан. Она отчаянно махала руками и звала на помощь. Спасатели достали женщину из воды, но та была уже без сознания. На берегу ей провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали, но врачи оказались бессильны — спасти туристку не удалось.

Пляж Парангтритис известен своими мощными волнами, дюнами и крайне опасными подводными течениями. Местные жители не рекомендуют туристам купаться здесь — за последние годы это место стало печально известно большим количеством трагедий.

Погибшая Людмила была опытным экскурсоводом, она проработала в музеях Москвы и Подмосковья более 15 лет и очень любила путешествовать. Сейчас родственники занимаются организацией перевозки ее тела на родину.

Ранее жительница Домодедова рассказала об обстановке в Бахрейне, где фиксируются прилеты дронов.