Крымские пиротехники подорвали более 350 боеприпасов времен ВОВ, найденные под Феодосией

Пиротехники управления МЧС России по Республике Крым уничтожили 357 единиц различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных за последнее время на полуострове, проинформировал в минувший четверг, 22 августа, региональный главк ведомства в своем аккаунте в соцсетях.

Как отметили в экстренных службаз, практически все снаряды были обнаружены в районе поселка городского типа Приморский на территории Феодосийского городского округа Феодосия

В общей сложности были ликвидированы 144 артиллерийских снаряда, 47 минометных мин, 62 ручные гранаты, 103 взрывателя и танковая мина.

В МЧС добавили, что все снаряды были уничтожены с соблюдением всех необходимых норм безопасности на специальном полигоне.

Ранее мы писали, что лесничие из подмосковного Клина обнаружили боеприпас времен ВОВ.