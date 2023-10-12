Крымский мост открыли для проезда спустя полчаса

На Крымскому мосту снова открыли проезд после небольшого перерыва. Об этом сообщает РИА Новости .

Вечером 12 октября проезд по Крымскому мосту был закрыт. Около 18.56 оперативный информационный центр сообщил об остановке движения и запрете проезда для автотранспорта по мосту. Людей, уже въехавших на мост или находящихся в зоне досмотра, попросили не нервничать и сохранять спокойствие. Проезжающих предупредили о необходимости следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина, по которой движение на мосту в очередной раз остановили, сработавшая воздушная тревога. Однако уже через 34 минуты информационный центр сообщил, что движение на мосту снова открыто для автомобилей.