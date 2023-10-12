Крымский мост открыли для проезда спустя полчаса
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
На Крымскому мосту снова открыли проезд после небольшого перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером 12 октября проезд по Крымскому мосту был закрыт. Около 18.56 оперативный информационный центр сообщил об остановке движения и запрете проезда для автотранспорта по мосту. Людей, уже въехавших на мост или находящихся в зоне досмотра, попросили не нервничать и сохранять спокойствие. Проезжающих предупредили о необходимости следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причина, по которой движение на мосту в очередной раз остановили, сработавшая воздушная тревога. Однако уже через 34 минуты информационный центр сообщил, что движение на мосту снова открыто для автомобилей.