Крыса произвела потомство в штанах у канадского заключенного
Фото: [CBC News]
Заключенный канадской тюрьмы принял крысиные роды у себя в штанах, рассказывает CBC News.
Однажды Девон Фицпатрик проснулся у себя в камере от странного шевеления в штанах. Он оттянул резинку и увидел, что в этот момент крыса производит потомство.
Заключенный даже не слишком удивился. Крысы в канадских пенитенциарных заведениях повсюду. Они открыто бегают по полу и стенам, без боязни залезают на обеденный стол.
Теперь Девон горюет от того, что случай с крысиными родами сложно будет объяснить сокамерникам, которые могут заподозрить его в гомосексуальных наклонностях и перевести в другую касту.
Несмотря на такой кошмар в собственных исправительных учреждениях, правительство Джастина Трюдо объявило, что инвестирует $14,5 млн в энергосистему Украины.