Заключенный канадской тюрьмы принял крысиные роды у себя в штанах, рассказывает CBC News.

Однажды Девон Фицпатрик проснулся у себя в камере от странного шевеления в штанах. Он оттянул резинку и увидел, что в этот момент крыса производит потомство.

Заключенный даже не слишком удивился. Крысы в канадских пенитенциарных заведениях повсюду. Они открыто бегают по полу и стенам, без боязни залезают на обеденный стол.

Теперь Девон горюет от того, что случай с крысиными родами сложно будет объяснить сокамерникам, которые могут заподозрить его в гомосексуальных наклонностях и перевести в другую касту.

Несмотря на такой кошмар в собственных исправительных учреждениях, правительство Джастина Трюдо объявило, что инвестирует $14,5 млн в энергосистему Украины.