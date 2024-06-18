Украина хочет получить от Запада миллиард долларов для восстановления энергосистемы

Украина хочет получить от стран Запада миллиард долларов, которые планирует направить на восстановление энергетической системы страны. Это следует из заявления, сделанного 18 июня премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Как заявил чиновник в своем видеообращении, самый большой вклад сделают США. Через Агентство по международному развитию они переведут 500 миллионов долларов, а еще 324 миллионов поступят на восстановление энергетической инфраструктуры страны. С его слов, еще 74 миллиона долларов на ремонт энергетических объектов в Харькове и области отправит Норвегия, а 14,5 миллионов долларов в энергокомплекс страны инвестирует Канада.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пытались расправиться с казахстанским оппозиционером Айдосом Садыковым. Неизвестный выстрелил мужчине в голову, когда он подошел к своему автомобилю. Потерпевший был экстренно госпитализирован.