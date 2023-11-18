Крыша гостиницы вспыхнула под Екатеринбургом, пламя до небес

Крупный пожар произошел в Свердловской области под утро субботы, 18 ноября.Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области, загорелась кровля гостиницы «Дружинино».

Ведомство опубликовало в соцсетях видео пожара. Полыхающий огонь и клубы дыма поднимаются высоко в небо.

В настоящее время экстренные службы пытаются локализовать пламя. Персонал и постояльцы отеля эвакуировались самостоятельно. К настоящему времени о пострадавших в ходе пожара не сообщается.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел во дворе жилого дома в подмосковном Реутове.