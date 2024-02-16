Крысы одолели сетевой магазин в Салехарде

Крысы бегали по продуктам и полкам с товарами, шныряли по всей территории магазина. Жители Салехарда засняли это и передали жалобу в Роспотребнадзор. После проверки информация об орудующих в торговом зале грызунах подтвердилась: кругом были испорченные коробки и помет.

Деятельность антисанитарного магазина прекратили в тот же день. После разбирательств в суде было решено, что точку закроют на 60 дней. За этот срок магазин должен искоренить вредителей. Если ситуацию не исправят, то помещение закроют уже на более долгий срок.

Борьба с крысами часто бывает более сложной, чем с тараканами. Грызуны привыкают к самым сложным условиям, и не мигрируют случайно по одной особи. Обычно они перемещаются стаями и очень быстро размножаются. Для предпринимателей проблема с грызунами — настоящая головная боль.

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