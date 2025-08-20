КС поставил точку в споре о гражданских браках

Неофициальное сожительство мужчины и женщины (так называемый «гражданский брак») не влечет за собой никаких правовых последствий. Как следует из определения Конституционного суда России (КС) от 29 мая, этот факт не имеет юридической силы и не устанавливается судами. На это решение обратило внимание агентство РАПСИ.

Отмечается, что поводом для вынесения такого решения стала жалоба россиянки, которая требовала признать неконституционным положение указа 1944 года, регулирующего вопросы государственной помощи беременным, многодетным и одиноким матерям.

Заявительница, которая состоит именно в таких отношения, просила суд обязать государство признавать фактические брачные отношения (сожительство) и приравнивать их к официально зарегистрированному браку, однако получила категоричный отказ.

Суды всех инстанций, рассматривавшие этот спор, единогласно указали, что не могут рассматривать заявления «об установлении факта нахождения в фактических брачных отношениях», сформировавшихся после 8 июля 1944 года.

В КС, в частности, отметили, что для всех последующих отношений единственной легальной формой брака является его государственная регистрация в органах ЗАГС.

КС, изучив доводы заявительницы, не нашел оснований для удовлетворения жалобы. В своем определении судьи подчеркнули, что оспариваемое положение не нарушает конституционные права гражданки, гарантированные статьями 19 (равенство прав) и 46 (судебная защита) Конституции РФ.

