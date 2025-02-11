КС защитил право на пенсию зачатых путем ЭКО детей после смерти отца

Конституционный суд РФ признал некоторые положения статьи 10 федерального закона «О страховых пенсиях» не соответствующими конституции и подтвердил право детей, рожденных после искусственного оплодотворения от умершего отца, на получение пенсии по случаю потери кормильца или аналогичной выплаты. Об этом сообщили на сайте суда.

КС рассмотрел обращение жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, чьи близнецы были лишены этой выплаты. Дети появились на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) почти через два года после смерти их отца, биоматериал для которого был собран еще при жизни и заморожен.

Судебные органы первой инстанции отметили, что дети не могли находиться на иждивении Щаникова, что исключало возможность учета доходов умершего в вопросе о содержании детей.

Законодателю теперь предстоит разработать соответствующие гарантии для таких детей, включая пенсию по потере кормильца или другие меры социальной поддержки.

Как отметил руководитель секретариата КС Евгений Тарибо, в постановлении не указаны сроки для зачатия после смерти отца.

Ранее сообщалось, что пациенткам женских консультаций МОЦОМД стали оказывать юридическую помощь.