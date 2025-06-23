Ксения Бородина раскрыла, почему переехала в квартиру в Москве

Известная телеведущая Ксения Бородина поделилась в своем аккаунте в социальной сети причинами, побудившими ее вернуться в московскую квартиру из загородного дома. Основным фактором стали долгие поездки и постоянные пробки на дорогах.

Бородина уточнила, что теперь ее семья фактически проживает на два дома, выбирая место жительства в зависимости от обстоятельств и личных предпочтений. Она подчеркнула, что работа требует от нее частого присутствия в Москве, а значительная удаленность загородного дома от города затрудняла своевременное прибытие на важные встречи и мероприятия.

Ксения объяснила, что из квартиры ей гораздо проще добираться до съемочной площадки, а супругу, Николаю Сердюкову, удобнее добираться до работы, расположенной в центре столицы.

Ранее Ксении Бородиной предрекли серьезные проблемы в браке с Сердюковым.