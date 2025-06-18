Насилие и унижение: чем для Бородиной может закончиться замужество с Сердюковым

Известная телеведущая Ксения Бородина уже столкнулась с проблемами в браке с Николаем Сердюковым, и в дальнейшем это может еще более усугубиться. Об этом рассказывает в своем материале интернет-издание REGIONS.

Издание сослалось на слова другой ведущей — Даны Борисовой. Та считает, что у Сердюкова очень сложный характер. Еще недавно Бородина защищала своего супруга от нападок в Сети, а сейчас уже и сама стала высказываться негативно в адрес своего избранника. Борисова утверждает, что ничем хорошим это не закончится в первую очередь для самой Бородиной.

«Бородина любит грубых мужчин, ее все избранники — это маскулинные представители сильного пола, которые ведут себя так, как хотят, и обесценивают Ксению», — высказала свое мнение семейный психолог Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что в отношениях уже появилась первая трещина, и если им обоим не получится сдерживать себя, то между ними возникнет уже целая пропасть.

Ранее уже сообщалось, что телеведущая Бородина и участник шоу «Последний герой» Сердюков поженились. Свадьба прошла в загсе в «Барвиха Luxury Village», где молодожены обменялись клятвами в присутствии близких друзей и дочерей Ксении.Это произошло через год после их знакомства.