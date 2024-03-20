Ксения Мишонова и Елена Ракович подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и руководитель Центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Елена Ракович подписали соглашение о сотрудничестве в сфере урегулирования семейных споров между родителями после разводов.

Отмечается, что данный документ был подписан в рамках реализации проекта уполномоченного «НЕделим», целью которого является популяризация применения медиации.

Ксения Мишонова подчеркнула, что родительские споры после разводов — бич современности. За последние шесть лет ей поступило более 1400 обращений от родителей, которые не смогли договориться о том, как они будут дальше воспитывать совместных детей. Большинство из этих историй — настоящая военная хроника, битва между обиженными взрослыми, которые меньше всего думали о психологическом состоянии детей.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье подготавливают детские лагеря для размещения более четырехсот детей из Белгородской области.