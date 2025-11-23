Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за ложные обвинения

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак официально опровергла свои более ранние заявления о причастности режиссера Никиты Михалкова к скандалу вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой. Соответствующее заявление она разместила в своем телеграм-канале, признав собственную ошибку.

Ранее Собчак допускала намеки на то, что Михалков мог быть причастен к тому, что видеозапись с рэпером Vacio (участником того же мероприятия) попала к президенту России Владимиру Путину. Теперь журналистка заявила, что Никита Сергеевич категорически опровергает эту информацию, а у нее самой отсутствуют какие-либо доказательства, способные подтвердить первоначальную версию.

Собчак принесла публичные извинения самому режиссеру и его подписчикам, сопроводив их философским комментарием: «Всегда хочется верить, что талантливый человек не будет поступать мелочно. Хорошо, что история про влияние Михалкова на президента оказалась неправдой».

Напомним, скандал вокруг «голой вечеринки» в стиле «ню», прошедшей в декабре 2023 года, вызвал широкий общественный резонанс. Мероприятие с полуобнаженным дресс-кодом посетили многие медийные персоны, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Ксению Собчак. Последствием для ряда участников стал бойкот со стороны концертных площадок и разрыв коммерческих контрактов.

