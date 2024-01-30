Сбежавший из России Привольнов похвастался новой жизнью

Ведущий Антон Привольнов покинул шоу «Звезды сошлись» на НТВ и обустроил свою жизнь в Израиле. Как пишет издание «Утро.ру» , российская знаменитость хорошо устроилась на новом месте.

43-летний Антон Привольнов уехал тихо, в отличие от некоторых его коллег и артистов. Сбежав в солнечный Израиль ведущий продолжил карьеру, создав шоу про известных людей в эмиграции. Он беспокоился, что станет невидимкой, но его одинаково узнают и в Москве, и Тель-Авиве.

Русскоязычные жители Израиля часто улыбаются и здороваются с Привольновым, который надеется, что в скором времени его начнут узнавать и коренные местные.

Пока неизвестно, насколько долго Привольнов будет держать шоу на популярном видеохостинге, но. судя по всему, никаких новых проектов он пока не планирует. Тема эмиграции за границу пока остается одной из самых популярных.

Ранее сообщалось, что Волочкова разозлила поклонников, станцевав с флагом России.