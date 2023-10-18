Ксения Собчак заинтриговала подписчиков новым видео с выпирающим животом

Телеведущая явно заигрывает со своими фанатами, публикуя провокационные снимки и ролики. Но пока что им остается только догадываться о причинах округлившегося животика.

Как пишет портал «Дни.ру», недавно Собчак выложила в блоге новое видео, на котором во всю отжигает под энергичную музыку. Казалось бы, ничего необычного. Но оверсайзный черный пиджак приковывает к себе внимание, после чего взгляд невольно опускается чуть ниже – на круглый живот звезды.

После фотографии с Бали, на которой тоже можно заметить некоторые внешние изменения в области талии, многие подписчики уже ринулись поздравлять Собчак, но сама ведущая никаких комментариев по этому поводу не давала.

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