Ксения Собчак заявила, что Аллу Пугачеву не признают иноагентом

Ведущая Ксения Собчак объяснила, почему исполнительницу Аллу Пугачеву не признают в России иностранным агентом. Блондинка высказалась о ситуации в своем личном блоге.

Примадонну Аллу Пугачеву требуют официально внести в реестр иностранных агентов РФ. Генпрокуратура после жалоб общественников направила соответствующий запрос Минюсту, но решения о новом статусе звезды пока не приняли. Ксения Собчак и вовсе считает, что ничего не изменится.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала», — напомнила «кровавая барыня».

Собчак подчеркнула, что у звезд-иноагентов как минимум были резкие политические высказывания, за которые можно не только попасть в реестр, но и стать фигурантом дела о дискредитации армии РФ. Однако у Пугачевой таких речей не было, по крайней мере публично.

Примечательно, что в Кремле вообще не слышали о требованиях признать Пугачеву иноагентом. Об этом недавно заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мерах против певицы.

Тем временем в СМИ сообщали, что процесс признания Пугачевой иноагентом уже начался.