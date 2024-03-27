В России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом

Артистка Алла Пугачева, сбежавшая в Израиль, вскоре получит новый «статус». Как сообщил в соцсетях глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ (ФПБК) Виталий Бородин, в стране уже начали процесс признания примадонны иноагентом.

Бородин напомнил, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать Аллу Пугачеву иностранным агентом вслед за ее супругом-юмористом. Недавно на заявление главы ФПБК ответили положительно.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал автор жалобы на Пугачеву.

Бородин неоднократно обращался к правоохранителям, с просьбой проверить российских звезд на предмет административных и уголовных нарушений, связанных с позицией по СВО. В некоторых заявлениях сбежавших знаменитостей глава ФПБК разглядел дискредитацию армии РФ и оскорбление россиян. Он рассчитывает, что беглецам запретят зарабатывать в России после признания иноагентами.

Отметим, что СК России отказался возбуждать уголовное дело в отношении Пугачевой и Галкина* о фейках против российской армии.

Ранее сообщалось, что политолог Маркелов назвал причины вероятного признания иноагентом Аллы Пугачевой.

*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента