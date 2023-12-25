КСИР собирается призвать Израиль к ответу за гибель высокопоставленного лица в Сирии

Корпус стражей исламской революции собирается призвать Израиль к ответу после смерти высокопоставленного лица в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости .

В понедельник стало известно о смерти советника КСИР. Высокопоставленное лицо погибло во время ракетного удара Израиля по Дамаску. Корпус подтвердил, что погибшим оказался Сейед Рази Мусави. Как отметил КСИР, израильским властям, выбравшим варварский путь сионистского режима, придется ответить за это убийство.

Погибший советник был соратником иранского генерала, убитого американцами в Ираке в 2020 году с помощью атаки ракетами.