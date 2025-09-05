Кто еще кому изменял: похожего на Диброва мужчину застали пьяным с полуголыми девушками

По информации портала SUPER, события развивались ещё в июле, до того как разразился громкий скандал, связанный с разводом Дмитрия и Полины Дибровых. В то время, когда телеведущий старался скрыть детали грядущего развода, в подмосковный отель заселился мужчина, который имел поразительное сходство с ним.

На видео зафиксирован глубокий разговор с двумя молодыми девушками, происходящий на открытой террасе. Мужчина, похожий на Диброва, проявил себя не только в общении, но и в манерах: по информации инсайдера, он щедро угощал своих спутниц алкоголем и дарил цветы в номер.

История не раскрывает подробностей о том, что происходило за закрытыми дверями.

