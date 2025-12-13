Кто на самом деле увидит 13-ю зарплату: депутаты поставили точку в популярном вопросе

Работники, чьи премии закреплены документально, пенсионеры и граждане, охваченные региональными программами, могут рассчитывать на дополнительные денежные поступления в конце года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Парламентарий пояснил, что единой для всех россиян федеральной «новогодней выплаты» не существует. Финансовые поступления в декабре формируются из трех основных источников: заработной платы и премий по условиям трудового договора, повышенных пенсий и пособий, а также мер поддержки, утвержденных властями субъектов РФ.

Годовую или новогоднюю премию вправе ждать те, у кого она прямо предусмотрена в договоре или локальных актах, приводит слова депутата агентство ТАСС.

Гаврилов напомнил, что с сентября 2025 года действует обновленный механизм премирования, обязывающий работодателей четко фиксировать условия и размеры поощрений. Он отметил, что закон теперь существенно ограничивает возможность снижения дохода сотрудника за счет «урезания» премии, что дает работникам веские аргументы в возможных спорах с руководством.

