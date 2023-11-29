«Кто не успел, тот опоздал»: в подмосковных гостиницах почти не осталось номеров на Новый год

В подмосковных отелях возник ажиотаж перед новогодними праздниками. О такой тенденции сообщил член центрального штаба «Народного Фронта», координатор проекта «Путешествуем по России», журналист и телеведущий Денис Полунчуков.

По его словам, спрос сейчас крайне высок, и владельцы гостиничного бизнеса поднимают цены.

«На данный момент складывается такая ситуация, что отдохнуть в Москве гораздо дешевле, чем в Подмосковье. Это связано с тем, что многие хотят уехать на несколько дней за пределы города и провести время на природе, но в то же время в комфортных условиях», — пояснил Полунчуков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что в Московской области не так много хороших парк-отелей, которые работают по системе «все включено», оборудованы спа-зоной с бассейнами и предусматривают развлекательную программу. Поэтому в таких местах, как правило, номера бронируют заранее, и чем ближе к праздникам, тем дороже.

«Отельеры объясняют это динамическим ценообразованием, но мы понимаем, что праздники всегда были поводом заработать. И не только у владельцев гостиниц. Давайте вспомним, насколько обычно взвинчиваются цены на такси? Мое отношение к этому, как общественника и туриста, резко негативное, но бизнес работает по своим правилам: есть спрос — цена растет», — уточнил эксперт.

Полунчуков объяснил, что пока люди будут готовы покупать услуги за такие деньги, ценник не упадет.

«Тенденция такова, что сейчас большой спрос, остались последние номера. На них подняли цену. Пока есть время, можно еще поискать варианты в соседних регионах, где будет дешевле. И, конечно, бронировать заранее — выгоднее. Из России ушло понятие горящих путевок. Тренд сменился на раннее бронирование, а кто не успел, тот опоздал», — подытожил собеседник.

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