«Оптимальный вариант»: выяснилось, почему растет популярность отдыха в Сочи
Эксперт по туризму Полунчуков назвал главное преимущество поездки в Сочи
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Спрос на отдых в Сочи традиционно высок в сезон отпусков, однако в этом году желающих посетить город-курорт оказалось чрезвычайно много.
Открытие местного аэропорта — это одна из главных причин такой динамики, рассказал член центрального штаба «Народного Фронта», координатор проекта «Путешествуем по России», журналист и телеведущий Денис Полунчуков.
«В Сочи сейчас работает единственный аэропорт на юге России. И отдых именно там — наиболее оптимальный вариант с точки зрения транспортной логистики: прилетел — и отдыхаешь. Если самолетом до Сочи, а потом, например, в Анапу — это еще дополнительно восемь часов на «Ласточке», — пояснил Полунчуков корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, дополнил эксперт, сейчас лето — наши туристы хотят погреться на солнце и искупаться в море. Поэтому неудивительно, что сейчас в Сочи очень большой ажиотаж.
«Туристов там становится меньше, как только спадает сезон. Большой отток будет традиционно в конце августа, перед началом нового учебного года и сразу после новогодних праздников. В это время как правило снижается стоимость билетов и проживания в гостиницах», — добавил собеседник.
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