«Оптимальный вариант»: выяснилось, почему растет популярность отдыха в Сочи

«В Сочи сейчас работает единственный аэропорт на юге России. И отдых именно там — наиболее оптимальный вариант с точки зрения транспортной логистики: прилетел — и отдыхаешь. Если самолетом до Сочи, а потом, например, в Анапу — это еще дополнительно восемь часов на «Ласточке», — пояснил Полунчуков корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».