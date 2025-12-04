«Кто следующий?»: Роскомнадзор заблокировал SnapChat

Роскомнадзор полностью заблокировал на территории России мессенджер SnapChat. Решение о блокировке, действующее с 10 октября, ведомство объяснило использованием сервиса для организации террористической деятельности. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе регулятора пояснили, что основанием для столь жестких мер стали данные, предоставленные правоохранительными органами. Согласно этим сведениям, платформа активно использовалась для координации террористических актов, вербовки исполнителей, а также для мошеннических схем против граждан России. Блокировка была проведена в рамках правил управления сетью связи общего пользования.

Для рядовых пользователей это означает необходимость миграции на другие платформы. Подобные меры могут в дальнейшем распространиться и на другие иностранные сервисы, если их сочтут угрозой.

Ранее Роскомнадзор заблокировал FaceTime в России.