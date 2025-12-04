Роскомнадзор заблокировал FaceTime в России

Роскомнадзор подтвердил блокировку сервиса видеосвязи FaceTime на территории России. В ведомстве объяснили, что сервис, доступный для пользователей экосистемы Apple, использовался для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей и совершения других преступлений.

Проблемы в работе FaceTime пользователи начали отмечать еще с начала сентября. Это решение стало частью последовательной политики ограничений.

В середине августа Роскомнадзор ввел ограничения на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram, указав на то, что эти платформы стали основным инструментом для обмана, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионные действия.

В конце октября регулятор объявил о частичном ограничении работы этих мессенджеров, предупредив, что, если WhatsApp не выполнит требования российского законодательства, он будет полностью заблокирован.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox в России.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.