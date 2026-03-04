«Кто-то получит ремня»: в Орехово-Зуеве подросток угнал отцовскую машину и обратился к горожанам

Жители подмосковного Орехово-Зуево обнаружили во дворе жилого дома необычную записку, которая мгновенно разлетелась по соцсетям. Как передает REGIONS , неизвестный подросток оставил послание для соседей-автомобилистов с просьбой освободить парковочное место, но причина оказалась далека от стандартных бытовых конфликтов.

Юный водитель планировал совершить круг почета и поставить автомобиль обратно, надеясь, что родитель не заметит пропажи. Для этого он оставил на парковке короткую записку-просьбу, которая насмешила местных жителей.

«Добрый вечер! Извиняюсь, но можете не занимать место, я взял по тихому у папы машину, и мне нужно поставить ее на то же место», — гласило объявление.

Жители Орехово-Зуева отреагировали на ситуацию с характерным народным юмором, но и доля тревоги в их комментариях тоже присутствовала.

«Похоже, кто-то получит ремня. Дай бог, чтобы машину не разбил и сам целым остался», — отметили очевидцы в обсуждениях.

Однако, как выяснили корреспонденты REGIONS, вместо воспитательных мер в виде домашнего наказания семья может получить вполне реальные финансовые санкции. Правозащитница Гульназ Измайлова пояснила, что за вождение без прав несовершеннолетнему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Но основные траты лягут на плечи родителей. Им придется выложить 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав или за ненадлежащее воспитание. Если же юный гонщик не справится с управлением и попадет в аварию, ситуация перерастет в уголовную плоскость. Подростка могут поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. В случае ДТП родителям придется возмещать ущербы.

История знает печальные примеры: в октябре в Санкт-Петербурге аналогичная поездка подростка на отцовской иномарке закончилась массовым ДТП и погоней полиции. Хочется верить, что орехово-зуевский гонщик ограничился лишь составлением креативной записки, а ключи все-таки вернул на место нетронутыми.

