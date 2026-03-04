В подмосковном Воскресенске местные жители бьют тревогу из-за подростков, превративших походы в супермаркет в бесплатный обед. Школьники, не доходя до кассы, съедают выпечку и готовую еду прямо с прилавка, а на замечания реагируют агрессивно. REGIONS узнал у юриста, чем чревато для несовершеннолетних желание лакомиться бесплатно.

О проблеме рассказали посетители одного из магазинов города в социальных сетях. По словам очевидцев, дети воспринимают торговый зал как собственную столовую, где можно перекусить без денег и последствий. В магазине призвали родителей поговорить с детьми и объяснить, что вся выпечка — такой же товар, который требует оплаты на кассе.

«Каждый второй подросток считает, что оплачивать ее не надо. Пробивают самый дешевый кофе и при лучшем раскладе самую дешевую булочку. А если не дай бог сделаешь замечание, так еще и угрожают», — возмущаются жители.

Особый размах, по словам горожан, пиршество приобретает в отделах с готовой едой. Молодые люди набирают горячие блюда, салаты и выпечку, усаживаются поудобнее и устраивают настоящие посиделки, запивая все бесплатным кофе. При этом оплачивать товары на кассе никто не собирается.

Корреспондент REGIONS обратился к юристу из Воскресенска Вячеславу Донченко, чтобы выяснить, какая ответственность грозит любителям халявных обедов. Эксперт пояснил, что наказание напрямую зависит от возраста нарушителя. По его оценке, происходящее могут рассмотреть как мелкое хищение, что предполагает наказание рублем.

«За это могут дать штраф в пятикратном размере стоимости украденного или до 50 часов обязательных работ. Если ребенку меньше 14 лет, то вся ответственность будет на родителях хулиганов», — объяснил Донченко.

Таким образом, привычка перекусить, не дойдя до кассы, может обернуться для семей серьезными финансовыми потерями. Жители Воскресенска надеются, что родители примут меры раньше, чем это сделают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили, какая есть ответственность за надкусанный огурец в магазине.