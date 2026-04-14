«Кто-то сдался»: сибиряки удивились новогодней елке на мусорке в апреле

В Кемерове зафиксирован очередной случай затянувшегося новогоднего настроения. Местные жители обнаружили у мусорных контейнеров главный символ Нового года — живую елку. Фотография курьезной находки моментально разлетелась по соцсетям, передает VSE42.Ru .

Событие произошло в середине апреля. К этому моменту снег в городе уже давно растаял, а весеннее солнце греет почти по-летнему. Тем не менее один из горожан хранил новогоднее дерево дома почти четыре месяца после праздника. Автор снимка предположил, что у хозяина главного символа Нового года просто закончилось терпение.

«Кто-то сдался. В Кемерове кто-то уже попрощался с праздниками и вынес елку», — говорится в подписи к фото.

Однако «рекорд» стойкости, как выяснилось, еще не побит. Два года назад в Киселевске новогоднюю елку выбросили 26 апреля. Так что у кемеровского любителя долгих праздников есть шанс улучшить результат в следующем сезоне.

Юристы напоминают: способ утилизации имеет значение. Выбрасывать целую елку в мусорный бак или просто ставить рядом с контейнерной площадкой запрещено. Штраф за такое нарушение может составить 3000 рублей. Дерево следует распилить и положить внутрь бака или отвезти на специальный пункт приема крупногабаритных отходов.

