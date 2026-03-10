«Мартовик»-ЗОЖник на заборе: необычное изваяние выгнало жителей Краснознаменска на турники

Пока в одних дворах Подмосковья до сих пор не могут убрать прошлогодние елки, в других уже вовсю встречают весну с юмором и фантазией. Как сообщает REGIONS , жители дома № 14 на проспекте Мира в Краснознаменске обнаружили у себя во дворе необычного персонажа. После недавнего снегопада и последовавшей оттепели здесь появился «мартовик» — снеговик, который не просто стоит столбом, а ведет активный образ жизни.

Авторы снежной скульптуры подошли к делу творчески. Их творение не сидит на месте: снеговик ловко устроился на заборе спортивной площадки и приветливо машет рукой всем прохожим. Поза — динамичная, настроение — боевое. Местные жители уже окрестили его главным мотиватором района.

«Наш снежный друг приглашает всех заняться спортом и подготовиться к лету. Пляжный сезон не за горами! Кто-то подошел к делу с креативом — это действительно поднимает настроение перед тренировкой», — поделился Гаранин.

Фотографии «мартовика» быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи умиляются и шутят: пока одни ждут, когда растает снег, другие используют последние холодные деньки с максимальной пользой и креативом.

Неизвестно, сколько еще простоит этот снежный мотиватор — погода в марте непредсказуема. Но даже несколько дней такой достопримечательности хватило, чтобы поднять настроение жителям целого двора и напомнить: весна — это не только капель, но и отличный повод слезть с дивана. Буквально вслед за снеговиком.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове заметили простоявшего до марта Деда Мороза.