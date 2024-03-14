Куба рассчитывает принять более 200 тысяч российских туристов в 2024 году

Куба надеется в 2024 году принять более 200 тысяч туристов в текущем году. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда на пресс-конференции в ТАСС.

Это количество кубинский чиновник назвал «мотивирующим результатом». Он выразил пожелание в скором времени нарастить число гостей из России до полумиллиона.

В 2023 году российский турпоток на Кубу составил 184,8 тысячи человек. Этот показатель превзошел допандемийный уровень.

Россия является важной страной для туристической отрасли Кубы. В прошлом году больше туристов на остров прибыло только из Канады, США, а также кубинцев, проживающих за границей.

В ноябре прошлого года Россия и Куба подписали новую программу экономического сотрудничества до 2030 года.