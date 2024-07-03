Кубок футбольных мам пройдет уже в эти выходные в подмосковном Орехово-Зуево

Восемь команд примут участие в турнире «Кубок футбольных мам», который состоится в предстоящее воскресенье в Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что матчи пройдут на одном из старейших стадионов России «Знамя труда». На турнире выступят женские любительские футбольные команды из Москвы, Балашихи, Владимира, сборная команда из Шатуры, Королева, Москвы и Архангельской области. Кроме того, в соревнованиях впервые примет участие местная команда «Мамы Знамя Труда», в которой заявлены мамы воспитанников местного футбольного клуба.

А уже 20 июля футбольные мамы встретятся на поле стадиона «Труд» в Коломне. Кроме того, в текущем летнем сезоне «Кубок футбольных мам» состоится еще в четырех городах. Соревнования «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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