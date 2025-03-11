Кучера и Поплавская разругались из-за Киркорова

Знаменитости Оскар Кучера и Яна Поплавская поспорили из-за награждения артиста Филиппа Киркорова. Он стал певцом года, что вызвало сомнение у ряда коллег, пишет KP.RU.

На яблоко раздора указала Вика Цыганова. Исполнительница резко высказалась о награждении Филиппа Киркорова, посчитав, что он недостоин быть певцом года. Награду вручили королю поп-эстрады за песню «Черная пантера». Цыганова назвала этот хит «завыванием». Кроме того, певица напомнила, как Киркоров стал появляться в ДНР якобы только после скандала с «голой» вечеринкой.

На защиту Киркорова неожиданно встал Оскар Кучера. Он раскритиковал позицию Цыгановой. По словам ведущего, у Киркорова есть талант и «не одним патриотизмом на сцене жив человек».

Неожиданно в эту разницу мнений вмешалась Яна Поплавская. Звезда не поддержала позицию Оскара Кучеры.

«Защищает безголосого фрика в стразах, чьего патриотизма хватило на пупсов в виде самого себя и коробку залежалых сигарет для бойцов во время единственной поездки в Донбасс», — высказалась Поплавская.

На оба гневных поста Кучера отвечал развернуто и старался объяснить свою позицию. Яне он напомнил, что называть Киркорова или других действующих артистов «посредственными» некрасиво, как и прикрываться одним патриотизмом, как это делают некоторые отошедшие от дел знаменитости.

Ранее сообщалось, что назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его откровенное признание.