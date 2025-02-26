Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на недавнее признание в любви Филиппа Киркорова, передает портал «Страсти». В своем заявлении артистка отметила, что больше не злится на своего коллегу и готова оставить разногласия в прошлом.

Киркоров ранее раскритиковал блогера и телеведущую Настю Ивлееву за «голую вечеринку», заявив, что она подставила его. Лолита высказала недовольство позицией певца и назвала его предателем.

Филипп Киркоров долгое время не отвечал на слова Лолиты. Однако на днях он признался ей в любви, при этом подчеркнув, что не обижается на ее высказывания.

«Я не умею долго злиться», — отметила Лолита, комментируя признание Киркорова.

Лолита Милявская проходит через непростые времена. Ее выступления массово отменяют в российских регионах, а сама певица обвинила общественников в травле. Тем не менее, по словам блогера Ксении Собчак, артистка активно помогает в зоне специальной военной операции (СВО).