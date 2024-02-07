Кучера разочаровался в Орбакайте, попавшейся на поддержке Украины

Телеведущий Оскар Кучера лишь недавно сочувствовал Кристине Орбакайте из-за отмены концертов, однако последний скандал, в который угодила певица, изменил все. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Оскар Кучера знаком со многими звездами, включая и дочь примадонны. Лишь недавно он тепло отзывался о певице, а теперь обвиняет ее в поддержке украинского режима. К тому же, ведущего разочаровало, что артистка водит дружбу с иностранными агентами.

«Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с Покровским*, Быковым* и тд скинули, а так же выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал в соцсетях Кучера.

А ведь совсем недавно Кучера заступался за Орбакайте и доказывал, что она лишь проживает в США, но в отличие от коллег не высказывалась против РФ. Несмотря на это концерты исполнительницы отменяют, лишая солидных гонораров.

Впрочем, известная блондинка до сих пор не озвучила свою официальную гражданскую позицию, а пытается усидеть на двух стульях, как полагают некоторые россияне.

Ранее сообщалось, что беглый внук Пугачевой похвастался новой работой в Америке. Там наследник примадонны проживает с супругой.

*признаны иностранными агентами в РФ.