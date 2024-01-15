Кудрявцева заговорила о Боге после разрыва с экс-хоккеистом

Расставшаяся с супругом из-за алкоголя ведущая рассказала, как молилась прямо в гримерной. Ее откровения передает портал «Дни.ру» .

Лера Кудрявцева стала чаще общаться с поклонниками в личном блоге после того, как бросила спортсмена «в отставке» Игоря Макарова. Пара была вместе 11 лет. Все изменилось, когда ведущая съездила на отдых в ОАЭ: супруга с ней не было.

Как в соцсетях призналась Кудрявцева, она глубоко верующий человек и однажды нуждалась в поддержке «свыше». Произошло озарение внезапно перед подготовкой к работе. Звезда сидела в гримерке и неистово молилась.

«Однажды на «гриме» я поставила молитву «Отче Наш» 12 раз (не помню, что тогда произошло, но так было мне надо). Поднимаю глаза и вижу в зеркале попа», — написала Кудрявцева в соцсетях.

По мнению ведущей, это был знак, что Бог ее услышал и помог.

Напомним, что Игорь Макаров младше Леры Кудрявцевой на 16 лет. После ухода из спорта, как рассказывала ведущая, он не работал и был «в поисках себя». Во время последнего отдыха в ОАЭ звезде сообщили о потопе в московской квартире, и некоторые фанаты связали эти события со спортсменом. По словам самой ведущей «Секрета на миллион», причиной ее решения стали проблемы с алкоголем у возлюбленного.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева вернулась в Россию и сделала неожиданное объявление.