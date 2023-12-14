Кулеба: на Украине сложилась «непростая» военная ситуация

МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что на Украине настали тяжелые времена. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам министра иностранных дел, сейчас конфликт с Россией обрел такую форму, когда для Украины и ее спонсоров ситуация стала особенно непростой. По его словам, все хотят оперативных, быстрых прорывов от украинских военных, совершенных едва ли не с голливудским размахом.

При этом Кулеба сообщил, что Украина уже потерпела бы сокрушительное поражение, если б результаты в конфликте измерялись только числами. Министр имел в виду численное преимущество российской армии.