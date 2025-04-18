Кулич почти за 3 млн: бренд Caviar предложил с размахом отметить Пасху

Бренд Caviar в преддверии Пасхи выпустил дорогостоящие подарки, которыми можно отпраздновать этот день. В их числе пасхальная модель айфона и кулич из золота за 2,7 млрд руб. Такие данные появились у телеграм-канала «Банки, деньги, два оффшора».

Теперь бренд предлагает кулич, который испечен по традиционному рецепту, но в его состав входит пищевое золото. Выпечка сверху украшена изумрудами, рубинами и сапфирами. Стоимость такого чуда кулинарии составляет 2,7 млн руб.

Для того, чтобы после Пасхи хоть что-то осталось на память, Caviar предлагает оригинальную модель iPhone 16 Pro с нанесенной на нее православной символикой. Такой гаджет оценили в 600 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российский общественник Зыков обратился к Роспотребнадзору с предложением разработать специальный ГОСТ для куличей. По его мнению, такой шаг позволит убрать с рынка слишком смелые эксперименты типа «дубайских» и «сырных» куличей, которые не имеют ничего общего с классической рецептурой. Общественник считает, что ведомству необходимо закрепить законом состав кулича, технологию его приготовления, а также сезонную особенность.