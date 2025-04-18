В России может появиться ГОСТ на выпуск куличей

Россияне начали просить ввести ГОСТ на выпуск куличей из-за того, что в стране стали появляться различные необычные рецепты по их выпечке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Многие производители хлебной продукции перед Пасхой начали экспериментировать с куличами. Некоторые из этих рецептов не имеют ничего общего с классической версией.

«Многие из них лишь отдаленно напоминают традиционную версию из сдобного теста, цукатов и белой глазури. Куличи теперь бывают „дубайскими“ и даже „сырными“, — указал микроблог.

По этой причине общественник Владимир Зыков направил в Росстандарт просьбу о выработке единого рецепта для выпечки кулича. По его мнению, ведомству необходимо закрепить законом его состав, технологию приготовления, а также сезонную особенность.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин начинает употреблять куличи еще до наступления Пасхи. Только чуть более половины, 53% россиян приступают к поеданию куличей строго в воскресенье, непосредственно в день праздника.