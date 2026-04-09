Монахини раскрыли старинный рецепт кулича, который ждут по всему Подмосковью
REGIONS: в серпуховском монастыре приготовят свыше 15 тыс. куличей к Пасхе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
В преддверии Пасхи Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове приоткрыл завесу над рецептом своей легендарной выпечки. Ежегодно обитель готовит более 15 тысяч куличей, которые расходятся далеко за пределами города. Секретами приготовления с REGIONS поделились сами послушницы.
Монахини признаются: в их деле выпечка давно перестала быть просто кулинарией. Это форма духовного служения, где каждый ингредиент имеет значение. В основе рецепта — мука высшего сорта, свежее молоко, домашние яйца, натуральные дрожжи и качественные посыпки. Но есть и нечто, что нельзя взвесить на весах: усердие, молитва и искренняя любовь к Богу. Именно они, по словам сестер, придают куличам ту самую душу и неповторимый вкус.
Вот удобный список ингредиентов для приготовления 2–3 небольших монастырских куличей:
Основные ингредиенты (комнатной температуры)
- Мука: 600 г
- Молоко (теплое): 250 мл
- Сливочное масло: 175 г
- Яйца: 2 шт.
- Сахар: 180 г
Дрожжи (на выбор)
- Свежие: 30 г
- ИЛИ сухие: 11 г (например, «САФ-момент» для сдобы)
Аромат и начинка
- Изюм: 100 г
- Цедра: 1 лимона и 1 апельсина
- Ванильный сахар: 20 г
- Соль: 1/2 ч. л.
Процесс начинается с опары: смешиваются половина стакана муки, дрожжи, половина стакана теплого молока и столовая ложка сахара. Смесь оставляют в тепле до подъема. Параллельно желтки отделяют от белков. Первые растирают с двумя ложками сахара, добавляют цитрусовую цедру, растопленное масло и ванильный сахар. Эту массу соединяют с подошедшей опарой, вливают остатки молока, добавляют соль и половину всей муки. Замешивают основу.
Белки взбивают с двумя ложками сахара до пышной пены и аккуратно вмешивают в тесто. Затем добавляют оставшуюся муку и промытый изюм. Готовое тесто накрывают и оставляют в тепле на 4-6 часов — за это время оно должно заметно увеличиться в объеме.
После подъема тесто раскладывают по формам, заполняя их примерно наполовину. Выпекают в три этапа: сначала 10 минут при 100 градусах, затем 15 минут при 150 и финальные 20 минут при 200 градусах. Готовность проверяют деревянной лучинкой — она должна выходить из мякиша сухой.
Отдельный совет от монахинь касается освящения. Перед тем как нести куличи в храм, рекомендуется снять с них упаковку. Тогда выпечка лучше впитает святую атмосферу и сохранит частицу тепла и молитвы, вложенных в каждое изделие. Этот рецепт, подчеркивают в обители, — не просто кулинарное руководство, а дань традиции, где важна каждая мелочь.
