Куличи превращаются в арт-объекты: новые тренды Пасхи

В преддверии Пасхи рестораны и кондитерские в России активно соревнуются не только в рецептах, но и в оригинальности подачи куличей, превращая традиционную выпечку в дизайнерские десерты с высокой стоимостью. Пасхальный сезон в этом году сопровождается настоящей конкуренцией среди заведений общепита, которые предлагают как классические куличи, так и необычные гастрономические интерпретации. Среди новинок — десерты, стилизованные под популярные блюда и даже культурные символы. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

Так, в меню появились куличи с нестандартными ингредиентами и формами: от вариантов, напоминающих блюда азиатской кухни, до изделий с необычными заквасками. В отдельных заведениях предлагают выпечку с начинками из морепродуктов, включая лосось, креветки и крабовое мясо, подавая такие продукты как альтернативу традиционным рецептам.

Некоторые рестораны экспериментируют и с внешним видом. Покупателям предлагают миниатюрные куличи, полностью покрытые глазурью, а также гибриды с другими десертами. Встречаются и более сложные композиции — например, изделия в форме стаканов с декоративными элементами из карамели и попкорна, стоимость которых достигает нескольких тысяч рублей.

Гастрожурналист Аня Батурина отметила, что в оформлении особую популярность получили декоративные элементы с отсылкой к традициям, включая карамельные украшения. При этом, по ее наблюдениям, интерес к куличам с жидкой начинкой постепенно снижается.

На рынке представлены и более дорогие предложения. В частности, дизайнер Денис Симачев представил кулич с декоративным «хрустальным» куполом, стоимость которого на фоне высокого спроса выросла до значительных сумм. Среди других примеров — крупные десерты с декоративными элементами, вдохновленными архитектурой, а также изделия, спрятанные внутри сложных шоколадных конструкций.

Несмотря на рост цен и обилие необычных решений, сохраняется спрос и на более традиционные варианты. Представители кондитерского бизнеса отмечают, что покупатели по-прежнему выбирают классические куличи, в том числе с привычными добавками и оформлением, хотя интерес к премиальным версиям также заметен.

Дополнительную активность фиксируют и маркетплейсы. По словам представителя Wildberries Дмитрий Борщевский, в начале апреля значительно вырос спрос на пасхальные товары. Особенно активно покупают текстиль для сервировки, декоративные элементы и ингредиенты для домашней выпечки. Он также сообщил, что продажи куличей и схожей продукции заметно увеличились, а интерес к украшениям и глазури вырос кратно.

В социальных сетях формируются и новые визуальные тренды. Пользователи активно делятся идеями окрашивания яиц, среди которых популярны необычные принты и стилизация под различные фактуры. Отмечается также интерес к тематике космоса, что связывают с совпадением Пасхи с День космонавтики.

До этого сообщалось, что в РПЦ призвали отказаться от дорогих куличей в пользу помощи нуждающимся.