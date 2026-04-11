В РПЦ призвали отказаться от дорогих куличей в пользу помощи нуждающимся
Фото: [Пасха в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский/Медиасток.рф]
В Русской православной церкви призвали отказаться от чрезмерных расходов на пасхальные угощения и направить средства на помощь тем, кто в ней нуждается. Заместитель председателя Русская православная церковь по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что траты на дорогие пасхальные куличи не соответствуют духу праздника, пишет «Лента.ру».
По его оценке, при наличии значительной суммы разумнее направить средства на благотворительность. Он отметил, что вместо покупки одного дорогостоящего кулича можно приобрести множество более доступных и передать их тем, кто находится в сложной жизненной ситуации — в медицинские учреждения, социальные организации, а также людям, нуждающимся в поддержке.
Ранее расчеты показали, что базовый набор продуктов для пасхального стола, включающий кулич, творожную пасху и яйца, в этом году обходится россиянам примерно в тысячу рублей.
Представитель церкви также подчеркнул, что смысл Пасхи не предполагает демонстрации достатка или превосходства одних людей над другими. По его мнению, праздник должен напоминать о равенстве, милосердии и внимании к окружающим.
Ранее верующим напомнили про строжайшие запреты на Пасху.