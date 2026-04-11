В РПЦ призвали отказаться от дорогих куличей в пользу помощи нуждающимся

В Русской православной церкви призвали отказаться от чрезмерных расходов на пасхальные угощения и направить средства на помощь тем, кто в ней нуждается. Заместитель председателя Русская православная церковь по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что траты на дорогие пасхальные куличи не соответствуют духу праздника, пишет « Лента.ру ».

По его оценке, при наличии значительной суммы разумнее направить средства на благотворительность. Он отметил, что вместо покупки одного дорогостоящего кулича можно приобрести множество более доступных и передать их тем, кто находится в сложной жизненной ситуации — в медицинские учреждения, социальные организации, а также людям, нуждающимся в поддержке.

Ранее расчеты показали, что базовый набор продуктов для пасхального стола, включающий кулич, творожную пасху и яйца, в этом году обходится россиянам примерно в тысячу рублей.

Представитель церкви также подчеркнул, что смысл Пасхи не предполагает демонстрации достатка или превосходства одних людей над другими. По его мнению, праздник должен напоминать о равенстве, милосердии и внимании к окружающим.

